Julieta Cazzuchelli, conocida mundialmente como Cazzu , habló por primera vez con crudeza sobre el conflicto que enfrenta con Christian Nodal , el padre de su hija , en relación a la crianza compartida y los permisos para viajar con la pequeña. Pese a su apogeo, la intimidad de la artista se ve afectada.

Durante su participación en el popular podcast mexicano Se Regalan Dudas, la artista argentina abrió su corazón y compartió detalles del litigio que mantiene con el cantante mexicano , revelando que, a pesar de su éxito profesional, atraviesa uno de los momentos más duros de su vida personal.

Embed - Cazzu reveló la fuerte amenaza que recibió de Christian Nodal: "Tenemos el control sobre tu hija"

“Tengo un disco que le va bien, un libro que le va bien, la gente me dice cosas hermosas por la calle, pero soy mamá soltera”, expresó Cazzu , dejando entrever la contradicción emocional que vive.

Uno de los momentos más duros de su relato fue cuando recordó una mediación legal en la que participó junto a su abogada, una mediadora y el representante legal de Nodal, que también es su mánager. Cazzu buscaba obtener el permiso legal necesario para viajar con su hija , algo que aún no consigue pese a haber pasado más de un año.

“Hace tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día... Su abogado contestó: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar’”, relató.

christian-nodal-cazzu-foto-nueva-habitacion-hija-inti-separacion Cazzu, Cristian Nodal e Indi antes de la separación. Créditos: Archivo MDZ

Ese instante fue devastador para la cantante, quien sintió el peso del poder y el control en su contra: “Todavía siento lo que ese día sentí en el pecho. Se hizo un silencio de muerte. Ese hombre me miró a los ojos y, sin decirme nada, me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Fue uno de los peores momentos de mi vida”.

Cazzu también compartió cómo esta situación afecta su día a día como madre y artista. Contó que, cada vez que intenta viajar, se enfrenta a sospechas y obstáculos legales que la hacen sentir juzgada:

“Cuando llego al aeropuerto y me preguntan por qué el progenitor no está de acuerdo con que salga del país, ahí yo soy una criminal. No existe 'la Jefa' ni Cazzu. Ahí soy un número”.