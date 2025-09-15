Charlotte Caniggia arrasó en Instagram con un look sensual: las fotos

Charlotte Caniggia combinó sensualidad y elegancia en un look de noche con escote profundo. Mirá las fotos.

Charlotte Caniggia volvió a sorprender en Instagram con un look que desbordó sensualidad. La influencer posó con un outfit total black en clave de noche que dejó a todos sus seguidores sin palabras.

El conjunto consistió de un blazer entallado con flecos que marcó su silueta y lo combinó con bucaneras negras, una dupla que reforzó su costado más jugado. La pieza estrella fue un escote profundo que se llevó la atención de todos y sumó un plus de sensualidad a la propuesta.

Charlotte acompañó el look con una mini cartera en tono claro cubierta de brillos, un accesorio que le dio el toque final al conjunto. El contraste entre lo oscuro de las prendas y la luminosidad del accesorio funcionó a la perfección para destacar.

La mediática viene demostrando que no teme a las combinaciones más osadas, y en esta ocasión, mostró un estilo sexy-elegante con un conjunto que podría haber pasado fácilmente de una cena íntima a una fiesta con amigos.

No te pierdas las fotos del look de Charlotte Caniggia: S2A72A4WFBCO3J4CBJJ6YOKR3Q Charlotte Caniggia sorprendió con un outfit ajustado y elegante con accesorios brillantes.