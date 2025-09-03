Charlotte Caniggia mostró su incomodidad por un incisivo comentario en un programa de streaming

Un episodio de alto voltaje y comentarios sin censura se robaron la atención en el espacio de transmisión en vivo que conducen Charlotte Caniggia y Enzo Aguilar, durante una entrevista con la influencer Camilota, hermana del ex participante de Gran Hermano Thiago Medina.

La conversación, que en un momento derivó hacia el terreno de la intimidad sexual, llevó a la hija de los famosos Mariana Nannis y Claudio Caniggia a exponer su postura personal sobre un tema espinoso: “No, a mí esas cosas no me gustan. No me gusta meter a gente, ni en pedo, tres personas no me gustan”.

Ante esta declaración, la invitada mostró un escepticismo absoluto, replicando de inmediato: "Dale, vos tenés una cara de... ¿Cuántos años tenés?”. Tras recibir la respuesta de Charlotte, quien afirmó tener 32 años y admitió ser extremadamente celosa, la reacción de Camilota no se hizo esperar.

Con una crudeza que dejó a todos perplejos, la influencer sentenció: “¿32 años tenés? Estás hecha mier*, bol*”. La crudeza del insulto sumió el estudio en un incómodo silencio, al que Charlotte, visiblemente afectada, respondió: “¡Ay, qué atrevida! Ay, tremenda la Camilota, pensé que era copada”.

En un intento por suavizar el golpe, la conductora alegó: “Tengo mucho maquillaje hoy. Con maquillaje me parezco más joven. Me maquillé yo para el culo, boluda. Camilota, que me caía tan bien, ahora te odio”. La tensión fue palpable, con Enzo Aguilar ocultando su rostro y la invitada optando por levantarse para darle un abrazo a su anfitriona, en un gesto que buscaba apaciguar los ánimos.

Charlotte Caniggia 2.jpg La conductora de Que Tupé no pudo evitar su visible incomodidad ante los filosos comentarios. Foto: Instagram Charlotte Caniggia.

El malestar, sin embargo, persistió. Charlotte concluyó el incómodo momento expresando: “No me gustó mucho. Porque nosotros no opinamos de la gente. Y fue como... Mirala". Ante esta queja, a Camilota no le quedó más opción que ofrecer una disculpa: “Le pido disculpas”. La hija de Caniggia cerró el asunto con un frase que revelaba su fastidio: “Ya estoy acostumbrada a la gente”.