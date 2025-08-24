El mensaje de Alex Caniggia a Charlotte tras el viaje con Marley en Por el Mundo

El joven compartió una publicación con su hermana luego de las fuertes peleas en medio de la aventura que realizaron con el conductor de Telefe.

Alex y Charlotte Caniggia tuvieron un gran distanciamiento provocado por una gran pelea entre Melody Luz y su cuñada. En medio de todo esto, la producción de "Por el Mundo" y Marley decidieron invitar a ambos para grabar en este nuevo ciclo.

Lo cierto es que después de peleas en el propio viaje, Alex se amigó nuevamente con Charlotte y le dedicó un hermoso mensaje en su cuenta de Instagram que sorprendió y alegró a los seguidores de ambos: "Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado".

"Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. Te amo sis", fue la frase con la que decidió culminar el texto que acompañó el carretel de imágenes que demostraban lo bien que la pasaron en esta aventura que sirvió para dejar las tensiones atrás y volver a disfrutar juntos.

Inmediatamente, Charlotte reaccionó al posteo de Alex y le dejó un lindo comentario: "Aww te amo mucho bro", junto a emojis de emoción por poder recomponer el vínculo que se había roto meses atrás.