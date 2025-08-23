De qué trabaja Alex Caniggia: el influencer se sinceró con Marley y le contó de dónde proviene su fortuna

Alex Caniggia viajó con Marley y Charlotte en uno de los programas de Por el mundo y habló sobre su trabajo y dinero.

Alex Caniggia es, sin duda, uno de los personajes más excéntricos y polémicos de la farándula argentina. Con un estilo de vida lleno de lujos y un vocabulario único, el mediático ha generado una duda que los internautas se preguntan desde hace tiempo: cómo gana dinero. En una entrevista con Marley para el programa Por el Mundo, el influencer se sinceró y reveló los secretos de su fortuna.

La verdad del dinero de Alex Caniggia. El encuentro se dio en medio de un viaje en tren por China. Alex, fiel a su estilo, se quejó de que viajaban en clase turista, calificando la experiencia como "un día siendo barat", un término que él usa para referirse a la gente con poco sustento económico. Ante esta situación, Marley no dudó en preguntarle: "¿De dónde sacás la plata? Eso es lo que quiero saber".

Sin rodeos, Alex comenzó a explicar que su fortuna proviene de varios frentes: "Yo, ahora, laburo mucho con mi viejo, en Caniggia Futbol Agency, la empresa de fútbol que representa jugadores". El mediático reveló que su padre, el exfutbolista Claudio Paul Caniggia, es una parte fundamental en su imperio económico, con el que trabaja en la representación de jugadores.

alex caniggia primera clase Alex Caniggia mostrando su felicidad de estar en primera clase. @alexcaniggia Sin embargo, el influencer también confesó que sus mayores ingresos fueron gracias a los realities en los que ha participado. "Y, a lo largo de los años, claramente mucha televisión, ahora hago contratos de mucha plata en la televisión de afuera, se manejan otros números. Estuve viajando y el último programa que hice fue Gran Hermano España", se sinceró, revelando que el streaming y la televisión le han dado una gran estabilidad económica.