Una famosa artista relanzó su perfil en una plataforma para adultos: quién es

La cantante lo anunció a través de su cuenta de Instagram con una foto y sorprendió a sus seguidores.

La plataforma para adultos "OnlyFans" recibe a muchas famosas y famosos del mundo de la farándula de nuestro país. Es el caso de Wanda Nara, quien constantemente está compartiendo links con fotos subidas de tono en sus redes sociales y ahora se conoció que una gran artista relanzó nuevamente su perfil en este sitio y causó sorpresa en sus seguidores.

La noticia de su vuelta a Only Fans fue compartida por ella en sus historias de Instagram, donde se la puede ver frente a un espejo luciendo un espectacular body marrón mientras se encontraba en su cama y allí expresó: "I’m back bitche$".

Se trata nada más ni nada menos que de Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu. La joven oriunda de Jujuy dejó de compartir contenido en la plataforma antes de convertirse en mamá. En el año 2023 nació Inti, la hija que tuvo con Cristian Nodal, cantante mexicano.

Cazzu volvió a Only Fans y compartió la información en sus redes sociales Captura de pantalla 2025-08-24 105656 Cazzu compartió la noticia en redes sociales. Foto: captura de pantalla Instagram/ @cazzu. La artista se encuentra en una gran etapa profesional, ya que además fue elegida por Luck Ra para formar parte de los jurados invitados en La Voz Argentina durante la etapa de los "Knockouts".Allí Cazzu tuvo gran protagonismo y sorprendió a todos con su buena onda y profesionalidad a la hora de ayudar a su compañera.