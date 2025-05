La influencer Bri Marcos debutó en OnlyFans: cuánto cobrará por la suscripción

Con más de 600 mil seguidores en sus redes sociales, la influencer Bri Marcos llevó una noticia a sus fanáticos y es que la joven desembarcó en la plataforma OnlyFans donde prometió un “espacio íntimo” y también hizo la promesa de un trato personalizado con los suscriptores.

Lo cierto es que según se supo el abono de la influencer por mes tiene un valor de 30 dólares, pero hay descuentos que van desde el 30% al 45%. En el caso de que la suscripción sea por tres meses son 63 dólares, por seis meses tiene un costo de 108 dólares y por un año 198 dólares con un 50% de descuento.

A través de Instagram, la influencer dio a conocer su propuesta sin reparos: “Bueno, para los que me preguntan qué onda en Only, qué subo, vale la pena, no vale la pena, les voy a resumir un poquito, así sacan sus dudas. Eh, contenido sí, un montón: fotos, videos, de todo. Pero a lo que voy, lo que yo quiero también dar más enfoque es a la experiencia más cercana. Conocer a la otra persona que está del otro lado, no solamente ahí: suscríbanse, paguen, miren mis fotos y ya está. No”, explicó.

Muestra su sensualidad. Fuente: Instagram.

Además, la influencer añadió: “Como una conexión más cercana… que me conozcan a mí, conocerlos ustedes, hablar con ustedes todos los días, como vengo haciendo, con todos, literalmente con todos. Eso busco, ¿se entiende? Así que bueno, los espero por acá”.

Por último, la influencer dijo por Instagram: “Subo contenido todos los días, lo que Instagram no quiere que veas. Respondo solo a los mejores”. Por otro lado aclaró que el contenido está protegido y que no se puede reenviar a otras plataformas.