Casillas estalló luego de que se filtraran chats con una modelo de OnlyFans: “No voy a permitir…”

Iker Casillas realizó su descargo en redes sociales luego de que los medios españoles lo pusieran en el centro de la escena. ¿El motivo? Claudia Bavel, una modelo de OnlyFans de 28 años, es decir, quince menos que el exarquero, reveló en un programa de televisión que tenía un vínculo con Casillas. Y se filtraron supuestos chats.

Tras la confesión de Bavel, salieron a la luz supuestas conversaciones en las que la leyenda del Real Madrid y la Selección española, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, se dirige hacia ella con frases que denotan una relación íntima y Casillas se vio obligado a realizar un descargo. Publicó en su cuenta de X un comunicado en el que pidió que se respete su privacidad.

“Nunca he negociado con mi vida privada. No he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado. Siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos. Aunque lleve años retirado del fútbol profesional, soy consciente de que nunca voy a poder ser completamente anónimo”, se lamentó.

Y arremetió contra la prensa española: “No voy a permitir que se siga menoscabando mi honor”. Dijo también: “NO TODO VALE, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa”.

Claudia Bavel, la mujer en cuestión. (Foto: archivo)

Por último, el exfutbolista dejó en evidencia que elevará la cuestión a un plano legal: “He dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga, sea en el medio que sea, sea perseguida legalmente mediante acciones civiles oportunas, reclamando los daños que estas conductas me hayan causado”.