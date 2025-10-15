Wanda Nara posó en ropa deportiva con un bolso de 6.900 dólares: mirá cuál usó

No te pierdas la foto de la apuesta ganadora de Wanda Nara, con un look con animal print y bolso de lujo.

Mientras los rumores sobre su romance con Martín Migueles se intensificaban, Wanda Nara posó frente a un espejo con un conjunto deportivo en animal print y un bolso Chanel valorado en 6.900 dólares. Ese contraste entre lo lujoso y la estética deportiva es, justamente, ya parte de su sello personal.

La imagen generó inmediato revuelo. No solo por el bolso de lujo, sino por la decisión de vestir estampado animal en lo deportivo, estampado que suele reservarse para exteriores o prendas exóticas. Ella, sin embargo, rompió esa regla con su estilo propio.

En la foto, Wanda posaba confiada, con mirada firme, mientras el top blanco, escotado y ceñido al cuerpo delineaba su figura. El animal print actuó como capa de actitud, ya que no se sintió decorativo, sino más bien como un mensaje. Para Wanda, la moda es también una forma de narrar su presente.

Por último, ese bolso Chanel elevó el look, haciendo que lo deportivo dejara de ser casual para ser aspiracional. Muchos comentaron que ese contraste entre lo sporty y lo luxury es lo que tanto la define.