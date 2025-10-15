Las redes una vez más muestran las mejores perlas. Esta ocasión, ocurrió durante una promoción para MasterChef Celebrity y tomó repercusión.

MasterChef Celebrity inició con el pie derecho y una gran ola de aceptación en la pantalla grande. Con Wanda Nara a la cabeza y los jurados, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui; la programación se prepara para cautivar los hogares con los famosos haciendo desastres o maravillas.

El primer programa de esta edición guardó grandes recuerdos, desde la chicana entre la presentadora y Maxi López, el accidente de Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez; y el pescado fallido de La Joaqui y Momi Giardina. Con seis participantes dentro y seis con un pie afuera, la programación continúa en búsqueda del mejor cocinero famoso estrella.

Sin embargo, el detrás de cámara también expone situaciones complejas, incómodas y graciosas. Una de ellas tomó viralidad y recibió muchos comentarios. La escena encuadra a las cuatro figuras centrales del programa, en lo que sería una sesión de fotos.

Germán Martitegui, con las manos en la masa Embed - La incómoda situación entre Germán Martitegui y Wanda Nara que se volvió viral: "No la puedo estar apoyando" En la grabación se visualizan a Damián Betular y Martitegui en los extremos, mientras que Wanda y de Santis se encuentran en el centro del cuadro. Cuando llegó el momento de posar, la conductora gritó un ¡No!, a lo que el cocinero exclamó inmediatamente "Perdón, perdón".

Siguiendo las instrucciones de la producción de que se acercara a la presentadora, Germán dijo "pero no la puedo estar apoyando a Wanda". Mientras Nara exclama en tono interrogativo; "Pero qué, ¿saco cola?... acercate vos Germán".