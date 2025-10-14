Tras finalizar La Voz Argentina: los momentos más picantes del primer programa de MasterChef Celebrity

Luego de la exabrupta final de La Voz Argentina , con Nicolás Behringer como ganador de la quinta temporada del reality; Telefe dio paso a MasterChef Celebrity con 24 famosos que se disputarán el premio mayor. Con una nueva apuesta, así comenzó el programa de cocina.

Wanda Nara presentó a todos los participantes: Pablo Lescano, Luis Ventura, Emilia Attias, Marixa Balli, el “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Susana Roccasalvo, el “Roña” Castro, Ian Lucas, Valu Cervantes, Sofi Gonet, Esteban Mirol, Evangelina Anderson, Alex “Pelao”, Julia Calvo, “Cachete” Sierra, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Andy Chango, el “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, el “Chino” Leunis, La Joaqui y Maxi López .

Cada uno de ellos tuvo lugar para presentarse y por supuesto, todos demostraron emoción al conocer las instalaciones. También entraron otra vez al lugar Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular; con rol de estrictos jurados. Las miradas picantes no faltaron.

No pasó desapercibida la presencia de Maxi López , exesposo de la presentadora. Allí, Nara le preguntó a su expareja "mucho tiempo viviste de congelados, ¿cocinás o no cocinás?", a lo que López respondió: "Estuve casado una vez y era todo congelados" , a lo que el estudio se llenó de asombro y risas.

Para rematar la respuesta del exfutbolista, la rubia contestó con un "pero aprendí", algo que fue asentido por el exjugador y ahora cocinero.

El primer desafío: una cebolla

Embed - Tras finalizar La Voz Argentina: los momentos mas picantes del primer programa de MasterChef Celebrity

La primera consigna dio lugar a la mitad de los participantes, quienes tuvieron que pelar y cortar una cebolla de manera perfecta y con todos los cubos simétricos. Para este desafío, se quedaron en la mesa Pablo Lescano, Marixa Balli, el “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Evangelina Anderson, Alex “Pelao”, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Andy Chango, Esteban Mirol y Miguel Ángel Rodríguez.

En esta primera ocasión, Eugenia Tobal fue la ganadora y armó las duplas para lo que sería el siguiente desafío: platos de bodegón. La actriz decidió elegir a Alex Pelao, el cual la catalogó "con todo respeto"; la milf de la cocina. Las duplas restantes fueron La Joaqui con Momi, Mirol con Andy, el Peque con Sofi, y Evangelina con Marixa.

Una dupla que "no pegaba una"

Embed - Tras finalizar La Voz Argentina: los momentos mas picantes del primer programa de MasterChef Celebrity

Sin dudas, los ojos estaban puestos en Momi Giardina y La Joaqui, el dúo dinámico que lo que más le faltaba era dinamismo. Con un "Filet de pescado a la romana con puré bicolor", las mujeres se pusieron en marcha. Mientras la cantante fileteaba, la panelista de LUZU TV preparaba las papas.

Con grandes inconvenientes, la dupla regaló grandes momentos en el primer programa. Para la devolución, Martitegui criticó duramente su puré: “Es el resultado de la soberbia misma. Les dije claramente que la papa y la calabaza tenían tiempo de cocción diferentes. La papa está cruda, y todo esto se los dije”. Cabe recalcar, que el chef había tratado a Giardina de "caprichosa".

Un accidente que valió doble

Embed - Tras finalizar La Voz Argentina: los momentos mas picantes del primer programa de MasterChef Celebrity

Otra de las duplas que sin dudas se llevó las risas del espectador fue la de Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Los hombres del espectáculo tuvieron que hacer un lomo al champiñón, pero en el camino, ambos sufrieron un accidente con el pelapapas y se cortaron el dedo pulgar. La situación hizo que Chango se ausentara en la práctica debido a la profundidad de la herida, sin embargo, apareció para la devolución.

El resultado final dejó un plato que a la vista del jurado no tenía salsa de champiñones, sino más bien un salteado. Por su parte, Andy criticó a uno de los jurados por "hacerle usar el pelapapas", un reclamo que molestó un poco a Donato de Santis.

Los delantales blancos y grises

Embed - Tras finalizar La Voz Argentina: los momentos mas picantes del primer programa de MasterChef Celebrity

Para terminar el primer programa, los chefs decidieron que Evangelina, Marixa, el Peque y Sofi Martínez habían aprobado, por lo que subieron al balcón con un delantal blanco. Mientras tanto, La Joaqui, Momi, Lescano y Miguel Ángel tomaron cada uno un delantal gris y quedaron en zona de peligro. Por último, Tobal y “Pelao” también subieron al balcón, mientras que Andy Chango y Mirol fueron reprobados.

Para la próxima entrega, competirán los 12 participantes restantes y seis de ellos se sumarán a la lista de "la zona gris", los cuales cocinarán para salvarse de quedar eliminados.