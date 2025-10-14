Tensión en el reestreno de MasterChef Celebrity: dos participantes empezaron con el pie izquierdo y se llevaron el delantal gris

Las concursantes no lograron conquistar el paladar del jurado y recibieron duras críticas en su primera noche dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity.

El lunes 13 de octubre se estrenó una nueva temporada de MasterChef Celebrity y, como era de esperarse, el primer desafío ya dejó momentos de tensión y humor en las cocinas. Romina Giardina y La Joaqui presentaron un filet de pescado a la romana acompañado de un puré bicolor, aunque la devolución del jurado no fue la que esperaban.

Todo comenzó cuando Damián Betular les preguntó por qué el puré mixto estaba completamente mezclado. Momi respondió con ironía: “¿Y cómo lo querés?”. El chef no dudó en retrucar en que si es bicolor, debería tener dos colores, no uno solo.

La Joaqui y Romina Giardina en MasterChef Celebrity La Joaqui y Romina Giardina no lograron conquistar al jurado con su puré. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. Germán Martitegui se sumó al intercambio con una de sus típicas observaciones filosas: "Igual esto no es mixto... mixto es una nube, bicolor son dos nubes. Esto es un empedrado".

Después de probar el plato, Martitegui fue aún más contundente: "Yo creo que el puré es el resultado de la soberbia misma. Yo pasé por la mesada y les dije que la calabaza y la papa tienen dos tiempos de cocción completamente diferentes, tengan cuidado en eso. Lo que está pasando acá es que la papá está completamente cruda".

Plato Romina Giardina y La Joaqui MasterChef Celebrity El plato que presentaron las concursantes. Captura de pantalla Youtube MasterChef Argentina. "Una de ustedes dos puede ser la ganadora de esta competencia, pero no con esta actitud", expresó Donato de Santis. "Fue un poco irónico, justamente diciendo, bueno, todos vinieron acá para ganar", dejó en claro el chef.