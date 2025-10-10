La foto de la discordia: Marixa Balli respondió a la polémica sobre la promoción de MasterChef Celebrity

El ciclo de cocina aún no estrena y ya enfrenta fuertes internas con algunos participantes por las posiciones en la imagen promocional del reality.

La quinta temporada de MasterChef Celebrity está a punto de debutar en la pantalla de Telefe, pero la expectación se mezcla con el escándalo. A días del ansiado lanzamiento, un revuelo interno sacude los pasillos del reality show culinario. Aparentemente, varios concursantes, entre los que se encontraría Marixa Balli, manifestaron su enojo por la disposición de las celebridades en el afiche publicitario oficial, generando críticas sobre la selección de los lugares en la instantánea. La controversia gira en torno a quiénes fueron destacados y quiénes quedaron relegados en la composición visual.

La controvertida gráfica promocional sitúa a la presentadora Wanda Nara en el corazón del diseño, flanqueada por el trío de jueces: Donato Di Santis, Damián Betular y Martín Martitegui. Sin embargo, lo que avivó la disputa son las figuras que aparecen en una ubicación superior y más visible: el exfutbolista Maxi López, la cantante urbana La Joaqui, el líder de Damas Gratis Pablito Lescano y el tenista Diego Schwartzman. Estos nombres lograron un espacio privilegiado en la imagen que lanzó Telefe, lo que causó malestar entre otros participantes.

Guerra de egos en MasterChef Celebrity: el póster oficial desató un escándalo Master Chef póster Las figuras principales, en el centro del afiche promocional del reality de Telefe. Foto: NA El resto de las personalidades, muchas de ellas con extensas trayectorias en los medios de comunicación y el espectáculo, fueron ubicadas en posiciones menos centrales y más a los lados del poster. En medio de este clima tenso, una de las figuras del concurso, Marixa Balli, brindó declaraciones al programa Intrusos (América TV) donde compartió pormenores de su experiencia en las cocinas de la señal televisiva y los accidentes que sufrió mientras grababa.

La vedette y empresaria no escatimó en detalles sobre los accidente que padeció: "No estoy cortada, estoy golpeada porque me choqué yo sola en el mercado, después me quemé el cuello porque yo meto el cuerpo. Metí el codo en el horno porque me incorporo para hacer la comida, me meto adentro de la batidora", confesó la exparticipante de LAM. Sus palabras ilustran la intensidad y el compromiso que pone en cada desafío gastronómico.