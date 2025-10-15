Polémica en Cataratas del Iguazú: Wanda Nara quedó involucrada en un escándalo por un peculiar motivo

La conductora de Telefe está en el ojo de la tormenta tras divulgar imágenes que expusieron una situación indebida en el reconocido destino natural del país.

La mediática volvió a causar revuelo pero por la actitud de las autoridades hacia ella y su familia.

La conductora de MasterChef Celebrity se encuentra en el centro de una severa controversia de índole civil después de trascender que gozó de un trato preferencial por el cierre total de un sector muy concurrido de las Cataratas del Iguazú, un sitio emblemático y de máxima afluencia turística. Al parecer, las autoridades del reconocido espacio natural habrían vedado el ingreso en parte de un sendero clave con el único fin de otorgarle esa exclusividad a Wanda Nara. La situación, de la cual ella misma hizo alarde en su cuenta de Instagram, ya ha provocado el inicio de una exhaustiva pesquisa, llegándose a comentar incluso sobre la desvinculación de algunos empleados involucrados en el suceso.

La controversia en el Parque Nacional Iguazú Wanda en las Cataratas Las imágenes compartidas por Wanda Nara desataron una fuerte investigación civil. Foto: Instagram Wanda Nara / NA Este miércoles en DDM (América TV), contaron los detalles del conflicto que se pudo documentar gracias a que la propia Wanda Nara decidió compartir en sus stories de Instagram un fragmento de video donde se la ve caminando junto a sus hijas en la célebre sección de La Garganta del Diablo. Este punto de interés, que siempre se encuentra repleto de visitantes, aparece curiosamente despejado en las tomas difundidas. Hay que señalar que este tipo de aislamiento del público general está permitido únicamente por razones de índole diplomática o protocolar. Además, en el clip se aprecia cómo la mediática hace uso de las instalaciones de transporte que pertenecen al Parque Nacional.

El sumario y la búsqueda de responsables tras la publicación de Wanda Nara Wanda Nara generó un fuerte conflicto en Cataratas del Iguazú Wanda Nara generó un fuerte conflicto en Cataratas del Iguazú. Video: DDM (América TV) A raíz de estos hechos y de acuerdo con lo revelado por el periodista Guido Záffora, el principal responsable del Parque Nacional Iguazú, José María Hervás, ya dispuso el levantamiento de un proceso administrativo interno, conocido como sumario. La polémica se intensificó aún más con el mensaje que acompañó la celebridad a sus imágenes: no sólo mostró a sus hijas de espaldas, sino que escribió la frase en inglés: “Exclusive, open only for us -sólo abierto para nosotras-”.