Kylie Jenner impacta con su primera canción de electro-pop

Kylie Jenner se aparta por un momento de la moda y sorprende con un explosivo debut musical en YouTube.

Kylie Jenner canta y sorprende al mundo al dejar por un momento de lado el mundo de la moda a intérprete de electro-pop. La empresaria lanzó “Fourth Strike”, su primera canción con el dúo angelino Terror Jr, en su canal oficial de YouTube.

Kylie Jenner super contenta con este proyecto El sencillo funciona como secuela de “3 Strikes”, tema que lanzó a la fama a Terror Jr en 2016 y donde Kylie Jenner apareció en el video promocionando sus brillos de Kylie Cosmetics. Casi diez años después, la historia se repite, pero esta vez con la empresaria tomando un rol mucho más activo como cantante y no solo como imagen.

AHHHHHH!!!!!! FOURTH STRIKE!!! terror jr ft KING KYLIE!!!!! OUT NOW EVERYWHERE! what is happenin La producción combina un ritmo vibrante con la esencia estética de Jenner. La canción abre con los versos de Felix Snow y David “Campa” Singer-Vine, integrantes de Terror Jr, para luego dar paso a Kylie, que entra con un estilo entre el canto y la recitación, usando un tono grave y llamativo. Su presencia vocal añade un giro fresco al sonido del dúo.

Un detalle que no pasó desapercibido es el guiño al pasado de Kylie Jenner. En medio de la canción, susurra "King Kylie", referencia a su imagen de 2014, cuando su cabello audaz y maquillaje intenso se convirtieron en parte de su marca personal. Este guiño retro no solo refuerza su estilo, también conecta con la nostalgia de sus seguidores.