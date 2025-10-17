La arriesgada línea de tangas con vello de Kim Kardashian que rompió las redes

Kim Kardashian es toda una influyente y trasciende la moda convencional. Lo que empezó como un experimento terminó agotado en horas.

Kim Kardashian lanzó una colección de tangas con vello púbico sintético y desató un fenómeno inesperado. En menos de un día, la línea se agotó por completo, confirmando que la polémica también vende moda. La empresaria, siempre atenta a lo extravagante, transformó un simple accesorio íntimo en el producto más comentado de las redes sociales.

Kim Kardashian y su línea exclusiva La propuesta llegó de la mano de Skims, su marca de ropa interior, y sorprendió a quienes pensaban que la lencería más atrevida se limitaba a encajes y transparencias. Esta vez, el foco no está en los bordados ni en los colores clásicos, sino en un detalle insólito: un parche de vello falso que cubre el frente del tanga.

kimk En su publicación de Instagram, Kim acompañó la presentación con humor: “Tu alfombra puede ser del color que quieras”. La colección incluye doce tonos distintos, desde castaños y rubios hasta pelirrojos e incluso blancos. Algunos son lisos, otros rizados, pensados para quienes buscan coordinar o contrastar con su propio cabello de una manera provocadora.

tanga La idea despertó debate inmediato. Mientras algunos la ven como una genialidad de marketing que cuestiona los estándares de belleza, otros la consideran una ocurrencia absurda. Lo cierto es que la reacción masiva convirtió a la colección en un éxito de ventas. Con un precio de 42 euros, las piezas volaron en cuestión de horas.