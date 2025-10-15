Netflix estrena un drama argentino inspirado en hechos reales

El próximo 17 de octubre Netflix sumará a su catálogo una película argentina que explora los límites de la tutela familiar y de la autonomía personal. “27 noches” es la historia de Martha Hoffman, una mujer excéntrica de 83 años.

La película está protagonizada y dirigida por Daniel Hendler y está inspirada en la novela homónima de Natalia Zito y también en hechos reales. La producción es de Santiago Mitre y Agustina Llambi Campbell.

“Cuando una mujer de 83 años es internada por sus hijas en un psiquiátrico tras sus actitudes libertinas, un perito debe decidir si está enferma o solo quiere disfrutar de la vida”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La película fue muy bien recibida en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. La trama gira en torno al conflicto que surge cuando las hijas de Martha la internan en una clínica psiquiátrica señalando que su madre padece demencia.

Daniel Hendler interpreta a Casares, un perito judicial que debe determinar si la internación es válida o si es una maniobra de las hijas para controlar la fortuna de la madre.

“Martha Hoffman, una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia. El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna”, señala el resumen.

El elenco principal se completa con Marilú Marini que encarna a Martha Hoffman, Humberto Tortonese, Julieta Zylberberg, Paula Grinszpan y Carla Peterson.

La película de Netflix tiene una duración de 1 hora y 47 minutos. Esta obra indaga en la profundidad de las relaciones familiares y llamará a la reflexión de la audiencia.