La película de suspenso inspirada en un caso real que te pondrá los pelos de punta

Netflix cuenta con brillantes títulos para todos los gustos. Aquí te compartimos una película que será de tu agrado si te fascina el suspenso.

Para los amantes del suspenso, aquí les compartimos una película que está en Netflix y que les pondrá los pelos de punta. Está basada en un caso real, es para mayores de 16 años y es una producción estadounidense dirigida por Tobias Lindholm y escrita por Krysty Wilson-Cairns.

Dura dos horas y se llama El ángel de la muerte (The Good Nurse, su título original). Está basada en el libro homónimo de Charles Graeber. El largometraje trata sobre la persecución y captura del asesino en serie estadounidense Charles Cullen, quien mató hasta 300 pacientes durante sus 16 años de carrera como enfermero.

La macabra historia del enfermero que inspiró la película de suspenso criminal más vista de Netflix "El Ángel de la Muerte" de Netflix Foto: Netflix La película "El ángel de la muerte" está en Netflix. En el reparto está Jessica Chastain como Amy Loughren, Eddie Redmayne como Charles Cullen, Nnamdi Asomugha como Danny Baldwin, Noah Emmerich como Tim Braun y Kim Dickens como Linda Garran.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "Una agobiada enfermera encuentra refugio en un generoso colega, hasta que una inesperada muerte levanta sospechas sobre las intenciones de su nuevo ángel guardián...".

El film se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre de 2022. A Netflix llegó en octubre de ese mismo año. Recibió grandes elogios por parte de la crítica y muchos pusieron el foco en la gran actuación de Chastain y Redmayne.