La atrapante película de suspenso que no te permitirá moverte del sillón

Netflix cuenta con excelentes títulos para todos los gustos. Aquí te recomendamos una película de suspenso que está en la plataforma.

No por nada Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Dentro de su catálogo cuenta con una gran variedad de títulos para todos los gustos y edades. A veces, se hace difícil qué elegir ante tanta oferta y es por eso que aquí te recomendamos una película.

Si eres amante del suspenso y del cine argentino, entonces este largometraje es para ti. Se llama El hijo y es una cinta dirigida por Sebastián Schindel. Está basada en el cuento Una madre protectora de Guillermo Martínez y es para mayores de 16 años.

La sinopsis oficial de Netflix adelanta: "En este thriller psicológico, la vida de Lorenzo se sale de control cuando se da cuenta de que su esposa intenta apartarlo de su hijo". Tiene una duración de 92 minutos y se estrenó en 2019.

La película está en Netflix. La historia se centra en un pintor de 50 años llamado Lorenzo decide reconstruir su vida luego de tiempos difíciles vividos. Ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, durante el embarazo, ella empieza a tener cierto comportamiento obsesivo y malicioso, que torna tensa la relación entre ambos. Con el nacimiento del bebé, la relación alcanza nuevos niveles de peligrosa hostilidad y ciertos comportamientos insalubres que hacen de la pareja una situación extremadamente inestable, de la que podría no haber retorno.

En el reparto se destaca Joaquín Furriel como Lorenzo, Martina Gusman como Julieta, Luciano Cáceres como Renato, Heidi Toini como Sigrid, Regina Lamm como Gudrun y Rubén Szuchmacher como el abogado de Sigrid.