Una película en Netflix que retrata lo que nadie se atreve a contar

Una película en Netflix que emociona y duele: la historia que incomoda a todos. Emociona y deja una huella profunda.

La película en Netflix, Steve, enfrenta al espectador con una verdad dolorosa que expone las heridas de un sistema educativo y social en crisis. La historia sigue a un director de una institución orientada a la rehabilitación de jóvenes en riesgo, mientras intenta sostener con dignidad un espacio frágil que refleja abandono, precariedad y emociones a flor de piel.

Una película que incomoda Desde los primeros minutos, la trama está cargada de tensión. Los alumnos luchan contra sus propios demonios mientras los profesores intentan contener con recursos mínimos. Lo que sucede en las aulas no es ficción exagerada, sino un espejo de situaciones que existen y que muchos prefieren ignorar.

netflix2 Los personajes no son caricaturas. Jóvenes atravesados por la exclusión, familias ausentes y adultos que intentan sostener lo insostenible construyen un escenario donde cada gesto importa. La película logra que el espectador se sienta parte de esa casa-escuela, compartiendo lágrimas, silencios y hasta pequeños destellos de esperanza.