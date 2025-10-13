La Roca irreconocible: deja la acción y sorprende en este papel

La Roca sorprende al mundo con una transformación impactante que lo aleja de su imagen de héroe de acción. Dwayne Johnson se mete en la piel de Mark Kerr, un luchador de MMA cuya vida estuvo marcada tanto por la gloria como por la adicción, en una película que lo podría llevar al Oscar.

La Roca y un cambio sorprendente El desafío no fue menor. Para encarnar a Kerr, La Roca debió atravesar un proceso físico riguroso que incluyó ganar alrededor de 14 kilos de músculo. Fue un entrenamiento para reproducir la fuerza y la velocidad de un luchador profesional. Durante meses, el actor se sometió a rutinas intensas y a una dieta estricta que le permitieron lograr una musculatura densa.

laroca La Roca y su cambio alucinante. El trabajo con el cuerpo fue acompañado por un complejo trabajo de maquillaje. Para lograr el parecido con Kerr, Johnson usó 22 prótesis aplicadas por el reconocido artista Kazu Hiro. La peluca, los detalles en el rostro y la atención en cada rasgo ayudaron a que el resultado fuera sorprendente. Aunque no está del todo irreconocible, la suma de elementos logra que el espectador crea en la ilusión y se sumerja en la historia.

laroca3 La preparación tampoco se limitó al aspecto físico o estético. El actor trabajó en su voz y en la expresión de emociones que se alejan de los papeles a los que nos tiene acostumbrados. En entrevistas, explicó que uno de los objetivos principales era transmitir la intensidad emocional de Kerr, mostrando tanto su fuerza en el ring como su fragilidad fuera de él. Esa dualidad es lo que, según Johnson, hace que el proyecto sea tan especial.