En Netflix: la película de ciencia ficción con un final sin palabras

Lo que realmente deja huella de esta película es el desenlace. La explicación detrás de los crímenes mezcla ciencia ficción y paradojas temporales.

Netflix guarda esta película de ciencia ficción que combina thriller policial, drama familiar y un final desconcertante. El lado siniestro de la luna o Ocultos por la luna cuenta la historia de un detective de Filadelfia obsesionado con una misteriosa asesina en serie que desafía toda lógica, apareciendo cada ciertos años para cometer crímenes que parecen imposibles.

Una película con un final de qué hablar La trama inicia con un caso intrigante que se mezcla con la vida personal del protagonista. A medida que avanza la investigación, la película va sumando elementos de distintos géneros, desde el suspenso más clásico hasta situaciones que rozan el terror. Ese cóctel narrativo logra mantener la atención, aunque en ocasiones el guion se sienta saturado de ideas que compiten entre sí.

netflix2 Una película con un final inesperado. Boyd Holbrook interpreta al detective principal, un hombre atrapado entre su trabajo, la presión familiar y una obsesión que crece con cada nuevo encuentro con la misteriosa asesina. Aunque en algunos tramos su actuación pierde intensidad, logra transmitir el desgaste emocional de su personaje.