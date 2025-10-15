La serie sobrenatural de Millie Bobby Brown que llegará a Netflix después del estreno de Stranger Things

Se filtraron rumores sobre el próximo proyecto de la artista británica para Netflix y esto es todo lo que sabemos hasta el momento.

Millie Bobby Brown es la estrella de Netflix que comenzó su carrera con Stranger Things. Sin embargo, en noviembre se estrena la última temporada de la serie y todos se preguntan cuál será el próximo proyecto de la actriz. La respuesta la filtró Deadline, el medio de entretenimiento con las últimas noticias de Hollywood.

¿De qué trataría la serie? El programa que está en camino se llama Prism y Brown interpretará a “Cassie, una mujer con la habilidad única de comunicarse con las apariciones, que debe descubrir la causa de un fenómeno recién descubierto que hace que aparezcan "visitantes" (fantasmas) en todo el mundo antes de que sea demasiado tarde”, marcaron desde el medio.

millie-bobby-brown-1.jpg Netflix se despide de Stranger Things. Archivo MDZ. Esta producción está basada en un cuento con el mismo nombre y que es una producción original de Assemble, el cual fue publicado en la revista Assemble Artifacts. Cabe destacar que la adaptación fue llevada a cabo por el guionista Nick Shafir, conocido por I.S.S., una película de acción y suspenso del 2023 que recibió buenas críticas.

Entre los productores ejecutivos se lee el nombre de Brown a través de su sello PCMA, Brosnahan y Russell Kahn, miembros de Scarp Paper Pictures; Antony Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes y Alessandra Maman en representación de AGBO; y Jack Heller con Caitlin de Lisser-Ellen de Assemble Media.