Limpieza: adiós a las manchas de sudor con este trucazo casero

Es posible quitar esas manchas amarillas con una sencilla limpieza con agua oxigenada y bicarbonato de sodio.

Combinar algunos ingredientes caseros puede ser muy efectivos para terminar con las manchas de sudor de la ropa. Es posible realizar una limpieza a muy bajo costo con buenos resultados. Hay una fórmula exacta que no falla nunca. A poner manos a la obra.

Las manchas de sudor, especialmente en la ropa blanca, son un verdadero dolor de cabeza porque muchas veces no desaparecen con un simple ciclo de lavado de la lavadora. Sin embargo, los expertos en limpieza han hecho circular un método sencillo que ha ganado popularidad y se ha vuelto viral. Es una potente mezcla blanqueadora y quitamanchas.

Para esto se colocara en un recipiente agua caliente, jabón líquido de platos, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua oxigenada(peróxido de hidrógeno).

Una vez que están todos los ingredientes en el recipiente se introduce la prenda manchada y se deja al menos media hora en remojo. La reacción de los ingredientes permitirá descomponer las sales y aceites del sudor que causan la mancha amarilla.

Finalmente, retirar la prenda y lavarla a mano o en la lavadora. Los resultados de esta limpieza serán sorprendentes.