Jardinería: trucos con fertilizantes naturales para nutrir cada tipo de plantas

Los expertos en jardinería recomiendan abonos específicos para cada especie de planta para que estén saludables.

Uno de los errores más comunes en la jardinería es aplicar el mismo fertilizante a todas las plantas. Lo cierto es que no todos los abonos sirven para todas las especies, ya que cada una posee requerimientos específicos para prosperar.

Jardinería y fertilizantes En el caso de las plantas de hoja (Potos, Monsteras, Helechos) necesitan un alto contenido de nitrógeno para desarrollar tallos fuertes y hojas grandes y de color verde intenso. Para eso se puede preparar un té de cáscaras de plátano o un té de compost. El agua de lentejas también es muy útil para ellas.

En cambio, para las plantas con flor como las violetas y los geranios, se necesita un aporte de fósforo y calcio. Se trata de nutrientes clave en la formación y fortalecimiento de la estructura celular. Para eso se puede usar cáscara de huevo triturada y té de plátano con melaza.

A diferencia de otras especies, el geranio responde con generosidad cuando se lo respeta en sus tiempos. Foto: SHUTTERSTOCK Los mejores consejos de jardinería. Mientras que para las suculentas y los cactus hay que saber que siempre menos es más. Estas plantas tienen requerimientos nutricionales mínimos y son muy sensibles al exceso de nutrientes, que puede quemar sus raíces. Solo necesitan ser fertilizadas cada dos o tres meses. Se puede usar agua de arroz y también humus de lombriz.

Teniendo en cuenta estos consejos de los que saben de plantas tendrán un jardín vigoroso y saludable con flores que estallarán durante toda la temporada.