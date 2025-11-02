Jardinería: el enraizante natural más potente del mundo para tus plantas

Los que buscan métodos de jardinería sostenible para sus plantas deben saber que la lenteja es el enraizante por excelencia.

Los que apuntan a usar métodos de jardinería sostenibles y amigables con el medio ambiente deben saber que hay un secreto de la naturaleza para enraizar esquejes. En lugar de usar fertilizantes comerciales se pueden usar lentejas que son económicas.

Jardinería: paso a paso Las lentejas no solo reemplazan a los fertilizantes químicos sino que activan las raíces de manera más rápida. Cuando brotan las semillas producen de manera natural las auxinas, hormonas vegetales que son la base de muchos fertilizantes y enraizantes químicos.

guiso lentejas y chorizo 2.jpg El enraizante natural más potente está en todas las cocinas. Además, se trata de un método completamente inocuo para las plantas. Para crear este bioestimulante se necesita colocar un puñado de lentejas en agua durante unas horas. Luego envolver las lentejas en un trapo húmedo hasta que empiecen a tener raíces.

Una vez que las raíces están visibles hay que colocarlas en la licuadora con un poco de agua. Colar el líquido obtenido y diluir una parte en diez partes de agua limpia. Esto sirve para regar y nutrir la base de los esquejes. Este enraizante debe aplicarse una vez por semana para obtener buenos resultados.

Con este método natural se podrán multiplicar las plantas del jardín. Esta es una tendencia en auge que promueve jardines sanos y un bolsillo aliviado.