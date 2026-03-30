Potus en agua: cómo lograr que la planta viva para siempre y no se pudra

El potus es una de las plantas más resistentes. Puede vivir muy bien en el agua con cuidados simples y básicos.

El potus es una planta resistente y de las favoritas para el interior del hogar. Si bien la mayoría la tiene en macetas, pisa fuerte la tendencia de cultivar en agua. La técnica elimina errores comunes de la jardinería de principiantes.

Potus en agua para siempre A diferencia de otras plantas a las cuales se les pudren las raíces por el exceso de humedad, el potus es una superviviente nata del sudeste asiático. Su estructura biológica le permite el desarrollo de raíces adventicias diseñadas para absorber oxígeno disuelto en el líquido. Esa capacidad evolutiva le permite prosperar tanto en suelos firmes como en medios acuáticos.

Para que la planta no solamente sobreviva, sino que explote de color hay que tener en cuenta algunos consejos. No alcanza con cortar cualquier rama. Se busca un tallo sano y hay que asegurarse de que incluya al menos un nudo porque de ahí brotará toda la vida.

Por otro lado, los frascos o floreros de vidrio son los mejores aliados porque permiten vigilar la salud de las raíces y el nivel del agua. En el caso del líquido, el cloro puede ser agresivo. Lo ideal es usar agua filtrada o dejar reposar el agua del grifo durante 24 horas antes de introducir la planta.

Los esquejes son la opción definitiva para el crecimiento rápido de las plantas, ¡Tenés que probarlo! Foto: Shutterstock El potus puede vivir muy bien en el agua. Foto: Shutterstock Hay que saber que el agua por sí sola no tiene los minerales de la tierra. Para lograr un crecimiento constante, se aconseja renovar el líquido cad diez días y añadir unas gotas de fertilizante líquido para hidroponía una vez al mes.