Resistente: el árbol que deslumbra en macetas con flores de invierno ideal para el balcón

Los que saben de jardín recomiendan tener esta planta que con una poda adecuada se transforma en el árbol ideal para terrazas y balcones.

Los que saben de plantas conocen un árbol que se puede integrar en rincones pequeños. En la jardinería contemporánea está la máxima de que la intención vale más que el espacio. La Camellia japonesa es la elección predilecta para los que buscan elegancia sin sacrifirar centímetros cuadrados.

La planta que es una pieza de diseño Las terrazas y balcones son prolongaciones orgánicas del hogar. En este caso la planta brilla por su versatilidad y a diferencia de otras especies que exigen cuidados de tiempo completo, este árbol de origen asiático se integra con una estética silenciosa. Mantiene el balcón impecable durante todo el año.

Si bien naturalmente es un arbusto, con una poda estratégica puede adquirir el porte de un pequeño árbol de crecimiento lento. Eso vuelve la planta perfecta para contenedores donde la estructura compacta no satura la vista sino que la jerarquiza. Además, mientras el resto del jardín está en estado de hibernación, la camelia tiene flores que despliegan desde el blanco puro hasta el rojo vibrante.

Gemini_Generated_Image_yezs36yezs36yezs El árbol deslumbra en maceta. Para lograr que la planta prospere en un entorno urbano no hay que tener muchos conocimientos de botánica, pero si prestar atención a tres pilares: el éxito depende casi exclusivamente del sustrato. Se necesita una tierra ácida específica. El lugar ideal es la media sombra, necesita luz, pero no sol directo y fuerte.