La miniserie de Netflix de 5 capítulos ideal para maratonear el fin de semana

Netflix tiene en su catálogo una miniserie de suspenso político ideal para los amantes del thriller.

Netflix tiene en su catálogo joyas que alguna vez brillaron y hoy se esconden entre decenas de nuevas producciones. Una de ellas es un thriller británico de solo cinco capítulos, ideal para los amantes de las series cortas que se pueden ver en un fin de semana.

Se trata de Hostage, o Rehén en su traducción al español, una miniserie disponible en la plataforma que ofrece un drama político intenso donde sus protagonistas enfrentan un dilema imposible: elegir entre la lealtad a su país o a su familia. La serie está protagonizada por Suranne Jones, quien interpreta a Abigail Dalton, primera ministra del Reino Unido, y Julie Delpy, quien da vida a Vivienne Toussaint, presidenta francesa.

De qué trata la miniserie Su sinopsis describe una historia en la que el esposo de la primera ministra británica es secuestrado mientras la presidenta francesa comienza a recibir amenazas. Ambas líderes deberán dejar de lado su rivalidad y enfrentar juntas un complot que amenaza a los dos países. La serie fue creada y escrita por Matt Charman, quien desarrolló el guion pensando específicamente en Julie Delpy, actriz reconocida por protagonizar la trilogía formada por Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes de la medianoche. El reparto también incluye a Corey Mylchreest, Lucian Msamati, Ashley Thomas, James Cosmo y Jehnny Beth.

En Rotten Tomatoes, Hostage obtuvo una aprobación del 82% basada en 33 reseñas de críticos, quienes destacaron las actuaciones de Jones y Delpy como el eje central de una miniserie que encadena giros impactantes sin perder la atención del espectador.