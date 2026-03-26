Netflix: las películas para reflexionar sobre la eutanasia
Netflix tiene en su catálogo películas recientes que retratan la eutanasia con una mirada humana y emotiva.
El debate sobre la eutanasia volvió a la agenda pública tras el caso de Noelia Castillo Ramos, que reavivó la discusión sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. En este contexto, Netflix tiene algunos títulos en su catálogo que abordan esta temática e invitan a reflexionar sobre dilemas que no tienen una respuesta fácil.
Una de las opciones más destacadas de la plataforma es Yo antes de ti, estrenada en 2016 y protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin. La historia sigue a Lou, una joven vivaz y modesta que toma un empleo como cuidadora de Will, un acaudalado joven paralizado tras un accidente.
La película, dirigida por Thea Sharrock, tiene una puntuación de 7.4 en IMDb y muestra una relación que comienza marcada por el cinismo pero que se transforma en un vínculo profundo que enfrenta a ambos personajes con preguntas sobre el amor, la autonomía y el deseo de vivir.
Otra opción disponible en Netflix
Otro título disponible sobre esta temática es La habitación de al lado, del año 2024, dirigida por Pedro Almodóvar. Con Tilda Swinton y Julianne Moore, la película cuenta una historia sobre la lealtad y el derecho a elegir el propio final. Su sinopsis en Netflix describe una escritora que se reconecta con una antigua amiga, lo que despierta recuerdos del pasado compartido y lleva a una petición impactante que pone a prueba su renovado vínculo.
Ambas películas funcionan como punto de partida para conversaciones difíciles pero necesarias sobre un tema que divide opiniones en todo el mundo. Lejos del debate ideológico, los dos filmes priorizan las emociones y las relaciones humanas.