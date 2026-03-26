Netflix: las películas para reflexionar sobre la eutanasia

Netflix tiene en su catálogo películas recientes que retratan la eutanasia con una mirada humana y emotiva.

La habitación de al lado de Pedro Almodóvar es una de las películas disponibles en Netflix. Foto: Archivo

El debate sobre la eutanasia volvió a la agenda pública tras el caso de Noelia Castillo Ramos, que reavivó la discusión sobre el derecho a decidir sobre la propia vida. En este contexto, Netflix tiene algunos títulos en su catálogo que abordan esta temática e invitan a reflexionar sobre dilemas que no tienen una respuesta fácil.

Una de las opciones más destacadas de la plataforma es Yo antes de ti, estrenada en 2016 y protagonizada por Emilia Clarke y Sam Claflin. La historia sigue a Lou, una joven vivaz y modesta que toma un empleo como cuidadora de Will, un acaudalado joven paralizado tras un accidente.

La película, dirigida por Thea Sharrock, tiene una puntuación de 7.4 en IMDb y muestra una relación que comienza marcada por el cinismo pero que se transforma en un vínculo profundo que enfrenta a ambos personajes con preguntas sobre el amor, la autonomía y el deseo de vivir.

yo antes de ti Yo antes de ti fue un éxito mundial en taquilla y está basada en la novela homónima de Jojo Moyes. Foto: Archivo Otra opción disponible en Netflix Otro título disponible sobre esta temática es La habitación de al lado, del año 2024, dirigida por Pedro Almodóvar. Con Tilda Swinton y Julianne Moore, la película cuenta una historia sobre la lealtad y el derecho a elegir el propio final. Su sinopsis en Netflix describe una escritora que se reconecta con una antigua amiga, lo que despierta recuerdos del pasado compartido y lleva a una petición impactante que pone a prueba su renovado vínculo.