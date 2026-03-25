Le concedieron la eutanasia a Noelia Castillo, la joven parapléjica española que conmocionó al mundo

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años que quedó parapléjica en 2022, tendrá un desenlace definitivo este jueves 26 de marzo en Barcelona, cuando acceda a la eutanasia tras un largo y complejo proceso judicial que se extendió por más de un año y medio.

“Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, expresó en una entrevista televisiva que rápidamente tuvo repercusión internacional. En ese mismo espacio, explicó con crudeza su decisión: “Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir”.

El caso escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó el último recurso presentado por su padre, quien se oponía a la práctica. De esta manera, quedó firme la autorización previamente otorgada por organismos sanitarios de Cataluña y avalada por la Justicia española, incluyendo el Tribunal Supremo.

La joven había recibido en julio de 2024 el visto bueno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, al cumplir con los requisitos legales: padecer un sufrimiento considerado “grave, crónico e imposibilitante”. Sin embargo, la intervención judicial impulsada por su padre, con respaldo de sectores conservadores, demoró la aplicación del procedimiento.

Durante todo el proceso, el conflicto familiar fue un eje central. Mientras su madre aceptó con dolor la decisión, su padre intentó frenarla por vía judicial. “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija”, sostuvo Noelia.

El cuadro de Noelia

Su cuadro de salud, marcado por un dolor constante y una profunda afectación emocional, fue determinante. “No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer. Dormir se me hace muy difícil, y tengo dolor de espalda y piernas”, relató.

La joven había quedado parapléjica tras caer desde un quinto piso en un intento de suicidio, luego de atravesar situaciones personales extremas, entre ellas una agresión sexual. Desde entonces, vivía en condición de alta dependencia en centros sociosanitarios.

Con el caso de Noelia, se reabrió debate en torno al derecho a una muerte digna. Tras una batalla judicial que llegó a instancias internacionales, la joven española logró que se respete su voluntad.