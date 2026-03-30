La guía de limpieza segura para desinfectar el celular sin rayar la pantalla

La limpieza recomendada debe realizarse al menos una vez por semana para mantener el celular en buenas condiciones.

La limpieza del celular parece tarea sencilla, pero hay que tener ciertos cuidados para no rayar la pantalla ni dañar el aparato. Existe un truco casero en simples pasos para no arruinar el recubrimiento de la pantalla ni los sensores.

El kit de limpieza El kit ideal de limpieza debe tener un paño de microfibra para atrapar el polvo sin rayar el vidrio, alcohol isopropílico al 70% que desinfecta y se evapora casi al instante, hisopos o palillos de madera para rincones donde la esponja no llega. También un aire comprimido para desalojar las pelusas de los altavoces.

En primer lugar, se apaga el teléfono y hay que retirar la funda. Asegurarse de que no esté conectado al cargador. Pasar el paño de microfibra por toda la superficie. Ese paso elimina las partículas que pueden rayar el cristal en caso de aplicar el líquido directamente.

Es importante limpiar la pantalla del celular. Foto: Fuente: Freepik Es importante la limpieza de la pantalla del celular. Foto: Fuente: Freepik Humedecer el paño con el alcohol limpiando el frente y el dorso con movimientos suaves. Usar los hisopos o el aire comprimido para limpiar el puerto de carga y las rejillas de los parlantes. La acumulación de pelusa es la causa número uno de las fallas en la carga.

También es importante la limpieza de la funda, se puede enjuagar con agua y jabón neutro y dejar secar por completo antes de volver a colocarla.