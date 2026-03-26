Dónde colocar el potus: la ubicación perfecta para que crezca rápido y sano

El potus es una planta noble y resistente. Es de fácil cuidado y casi no necesita mantenimiento. Ideal para el interior.

El potus es una de las plantas favoritas de interior y de las más resistentes. Es una trepadora perenne que ha logrado conquistar los hogares con su verde intenso y su capacidad de supervivencia. El lugar donde se ubica es la clave.

El potus, la planta resistente En 1989 un estudio de la NASA incluyó al potus en la selecta lista de plantas capaces de filtrar toxinas como el benceno, el xileno y el formaldehído convirtiéndola en una aliada esencial para mejorar la calidad de vida en espacios cerrados.

Si bien se trata de una planta noble y resistente, conocer sus preferencias ayudará a marcar la diferencia. Es una especie que ama la claridad, pero no le gusta el sol directo porque puede quemar sus hojas. Debe colocarse cerca de la ventana con una cortina translúcida.

El potus es una de las cuatro plantas de esta lista Foto: Shutterstock El potus es una planta muy noble. Foto: Shutterstock Al ser una planta de clima tropical se siente cómoda en temperaturas que rondan los 17 y los 30 grados. En invierno hay que mantenerla alejada de las corrientes de aire frío o de los rincones gélidos del hogar.

En cuanto al riego del potus, el error más común que la mayoría comete es el exceso de agua. El Potus es una planta que prefiere pasar un poco de sed antes que tener las raíces encharcadas. Se aconseja regar una vez por semana o solo cuando el sustrato esté seco al tacto.