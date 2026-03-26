El abono casero que casi nadie aprovecha y puede fortalecer tus plantas en otoño

Hay una escena bastante común en cualquier casa: se hierven huevos, se apaga el fuego y el agua termina descartada sin pensarlo dos veces. Lo que pocos tienen en cuenta es que ese líquido, tan cotidiano como subestimado, puede servir como un abono casero nutritivo para las plantas justo en una época sensible del año.

En otoño, cuando el crecimiento se vuelve más lento y muchas especies empiezan a mostrar señales de desgaste, sumar un aporte extra puede hacer una diferencia. No se trata de una mezcla complicada ni de una receta con varios ingredientes. En este caso, el recurso sale de algo simple: el agua de cocción del huevo. Mientras las cáscaras hierven, liberan minerales que quedan en el líquido. El más importante es el calcio, un nutriente muy valorado en jardinería porque interviene en la formación de tejidos fuertes y ayuda a que las raíces se desarrollen mejor. Ese punto, sobre todo en los meses más fríos, puede ser clave para que la planta resista mejor.

Un aporte útil, pero sin exagerar Además del calcio, esa misma agua conserva trazas de potasio, fósforo y magnesio. No es una fórmula milagrosa, pero sí un complemento interesante para mejorar el entorno nutritivo del sustrato. En muchas especies, ese aporte ayuda a sostener el vigor general, especialmente cuando las hojas empiezan a perder intensidad o aparecen signos de debilidad. También puede colaborar en el equilibrio del pH de la tierra, algo que influye directamente en la capacidad de la planta para absorber otros nutrientes.

El uso puede resultar beneficioso tanto en plantas de interior como en ejemplares del jardín. Potus, ficus y monstera están entre las opciones que suelen responder bien a este tipo de refuerzo. Lo mismo ocurre con especies ornamentales de exterior, como rosales o jazmines. No hace falta esperar a que la planta esté muy deteriorada: en muchos casos, este tipo de abono casero se usa justamente para acompañar el cambio de estación y prevenir que el ejemplar se debilite más de la cuenta.

abono casero Este abono casero es vital para cuidar las plantas en otoño. Imagen creada con IA El detalle que no hay que pasar por alto Eso sí: no cualquier agua de cocción sirve. Para que el remedio no termine siendo un problema, los huevos deben hervirse solo en agua, sin sal y sin vinagre. Ese punto es fundamental. El sodio puede afectar las raíces y causar el efecto inverso al que se busca. Lo que debería nutrir, termina dañando. Por eso, si el agua tiene agregados, ya no conviene usarla para el riego.