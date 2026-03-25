Por qué tus petunias se mueren rápido al llegar a casa: lo que nadie te cuenta sobre esta planta

Los que saben de jardín señalan que hay que tener ciertos cuidados con la planta cuando está recién llegada del vivero.

Las petunias son una tentación irresistible para cualquiera que visita un vivero. Se trata de una planta con colores vibrantes que asegura un jardín lleno de vida. Sin embargo, la desilusión aparece rápido a los pocos días de plantarla porque comienza a decaer.

Consejos para esta planta A veces no se trata de mala suerte, sino que se trata de una cuestión de cuidados post-trasplante. Para que no se estrese la planta cuando se traslada al hogar hay que tener en cuenta los cambios de temperatura, luz y humedad.

Petunia 2.jpg Hay que evitarle el estrés fisiológico a la planta. Para evitar el estrés fisiológico durante los primeros días la planta deberá recibir luz solar indirecta. Eso permitirá que se adapte a su nuevo entorno antes de exponerla al sol fuerte. Por otra parte, el exceso o la falta de agua es una causa de muerte súbita. Un suelo encharcado pudrirá las raíces en tiempo récord.

Para evitar problemas, el sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, nunca empapado. Antes de regar, se aconseja tocar la tierra: si la superficie está seca, es momento de hidratar.

Asimismo, si el agua no tiene por dónde salir, se acumula en el fondo de la maceta y ahoga la planta. Para evitar eso hay que verificar que las macetas tengan orificios de drenaje funcionales. Se puede usar un sustrato suelto y aireado para que las raíces puedan respirar.