Adiós al caloventor: la alternativa eficiente y silenciosa que se volvió tendencia para el invierno

El clásico caloventor quedará en el pasado con esta tendencia para combatir el frío en invierno. Se trata de un panel inteligente que permite ahorrar energía.

El caloventor durante muchos años fue el aparato elegido para combatir el frío en invierno. Sin embargo, actualmente gana terreno frente a una tecnología que garantiza el confort: el panel calefactor smart. Se trata de un equipo con diseño minimalista con gestión digital.

Adiós al caloventor para el invierno Estos aparatos inteligentes se destacan además porque buscan optimizar el consumo eléctrico sin resignar calidez. A diferencia de los sistemas tradicionales que usan ventiladores para la circulación del aire, los paneles inteligentes trabajan mediante convección o radiación suave.

El proceso de este aparato permite que el calor se emita de forma gradual y constante logrando una temperatura estable en toda la habitación. El equipo se conecta a la red WiFI del hogar y permite al usuario monitorear el consumo, programar horarios de encendido y regular la temperatura desde su teléfono.

La transición hacia estos dispositivos no es solo estética; responde a necesidades específicas de eficiencia. Al prescindir de partes móviles el funcionamiento es silencioso. Son ideales para usos prolongados porque la gestión inteligente evita el gasto energético innecesario. Y la mayoría tiene sistemas de protección contra sobrecalentamiento.

calefactor smart El aparato que reemplaza al caloventor en el invierno. Fuente: Mercado Libre. En Mercado Libre el aparato se consigue a 215 mil pesos aproximadamente. Para elegir uno hay que asegurarse de que los watts del panel sean proporcionales al tamaño del ambiente. Se puede colocar fijo en la pared o móvil.