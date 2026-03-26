Repelente: la planta que es una aliada natural para combatir los mosquitos en el hogar

Hay una planta en particular que funciona muy bien como repelente natural. Además, tiene un exquisito aroma.

La lucha contra los mosquitos parece no acabar nunca. Incluso iniciado el otoño estos insectos siguen molestando. Es por eso que se puede usar un repelente natural para combatirlos. Se trata de el Marigold, conocida como caléndula, una planta que gana protagonismo.

La planta que es un repelente Mientras los insecticidas químicos están perdiendo protagonismo, la caléndula se transforma en una alternativa natural contra los mosquitos. No solo es una planta que se destaca por su belleza vibrante en tonos amarillos y naranjas, sino que tiene una herramient ecológica que mantiene alejado a los insectos.

caléndula.jpg Caléndula, la planta que ahuyenta mosquitos. As caléndula.jpg As La "magia" de esta planta reside en su aroma característico. La caléndula tiene compuestos naturales que actúan como un potente repelente, no solo para los mosquitos, sino también para otros insectos indeseados del jardín.

Los expertos en jardinería recomiendan plantar varios ejemplares juntos. Colocar un "bloque" de Marigolds permite potenciar la intensidad del aroma, aumentando de esa manera significativamente su efectividad como barrera natural.

Al tratarse de una planta vistosa y de bajo mantenimiento, es perfecta para integrarse en diferentes espacios: puede estar en macetas cerca de la ventana o en puertas que ayudan a frenar el ingreso de los mosquitos. También es ideal para balcones, terrazas y bordes de piscinas creando así un ambiente más agradable.