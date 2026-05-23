El método europeo para evitar un invierno con barro y humedad en casa

En el último limpiar patas con barro en Europa y también Estados Unidos surgió un interés por mantener los hogar es más cálidos, limpios y cómodos. Desde entradas sin barro hasta rincones confort ables y espacios para botas mojadas, estas ideas virales pueden aplicarse fácilmente en Mendoza y distintas ciudades argentinas durante los meses más fríos.

Limpiar las patas embarradas del perro no sólo asegura una vista limpia y agradable del hogar, sino que también se evita posibles accidentes domésticos.

En Europa y Estados Unidos se volvió viral un método simple: colocar un felpudo afuera y otro dentro de la casa para evitar barro, agua y suciedad. La idea también funciona perfecto en Mendoza durante días de lluvia, frío o viento zonda, especialmente en casas con patio, jardines o mascotas.

Además, crear una pequeña zona para dejar camperas, paraguas y zapatos ayuda a mantener los ambientes más ordenados y cálidos

La tendencia de hogares cálidos durante el último invierno europeo

Las búsquedas sobre hogares cálidos y confortables explotaron durante el invierno europeo. Mantas suaves, luces cálidas, velas y textiles en tonos neutros ayudan a crear una sensación de refugio frente al frío.

En Argentina, esta tendencia puede aplicarse con pequeños cambios: usar iluminación cálida, sumar almohadones, alfombras y tejidos gruesos para transformar los ambientes sin gastar demasiado.

INFO hogar ordenado en invierno

Mascotas, botas mojadas y limpieza rápida

Otro de los consejos más compartidos en redes fue limpiar patas de mascotas antes de entrar a la casa y usar bandejas para botas húmedas. El objetivo es evitar humedad, manchas y olores en pisos y alfombras.

En Mendoza, donde muchas casas tienen patios y espacios abiertos, estos pequeños cambios ayudan a mantener la limpieza durante el invierno y reducen el desorden diario.