Biodescodificación y anorexia: el significado emocional de este trastorno alimentario

La biodescodificación se concentra en los conflictos emocionales para entender el origen de las enfermedades, el significado y para poder sanar. La anorexia nerviosa es un trastorno alimentario que se caracteriza por una restricción extrema de la ingesta de alimentos.

El miedo a subir de peso lleva a las personas a dejar de comer. La biodescodificación señala que el origen de este problema está anclado en la relación con la madre y la percepción de la “comida tóxica”.

Para esta corriente, la anorexia puede ser el resultado de una relación difícil con la figura materna. Una mamá “fría”, “tóxica” o una experiencia de separación. El alimento al iniciar la vida es la leche materna, por eso se asocia con la madre.

Las emociones negativas de la madre pueden influir en la lactancia haciendo que el niño de manera inconsciente perciba el alimento como algo peligroso. La biodescodificación señala que el resentir (emoción reprimida) de la anorexia es “mi mamá me da comida tóxica” o "mi mamá controla mi vida, mi espacio, mi identidad".

Por otra parte, la biodescodificación señala que este problema a menudo es visto como un repudio inconsciente a la identidad femenina. El cuerpo delgado en extremo y asexuado es una barrera para defenderse contra el miedo a la intimidad.

Para la biodescoodificación, la solución pasa por hacer consciente este deseo subyacente de afecto, sexo e incluso de atención. La calidez de la madres es imprescindible en la primera infancia.

En tanto, autores como Louise L. Hay y Jacques Martel señalan que “la anorexia y la bulimia son una negación de la propia vida, expresando un miedo y un odio extremos hacia uno mismo. El nuevo modelo mental para la sanación es la autoaceptación: "Estoy a salvo siendo yo mismo. Soy una persona maravillosa tal como soy. Escojo vivir. Opto por la alegría. Me acepto".

Por su parte, Jacques Martel vincula la anorexia a una estima de sí muy baja y al deseo inconsciente de "desaparecer" o de ser invisible.

De todas maneras, la biodescodificación no es una ciencia, sino una herramienta, por lo que ante enfermedades hay que concurrir al médico especialista.