Biodescodificación: el significado emocional de las migrañas

La biodescodificación es una herramienta que apunta a curar las enfermedades a través de la sanación de las emociones no resueltas. Esta teoría considera que las migrañas , dolores de cabeza persistentes, son una manifestación de conflictos emocionales y patrones mentales rígidos.

La biodescodificación ofrece otro significado alternativo al medicinal y señala que las migrañas tiene su origen a menudo en un profundo conflicto de control. En este caso la emoción oculta sería: "Debo hallar una solución con mis pensamientos".

Según la biodescodificación , la migraña puede aparecer en personas tienen siempre una necesidad de controlar y buscar la solución a todo. Además tienen problemas para tomar decisiones o dejar que la vida fluya sin su intervención.

Esta corriente señala que las personas que sufren migrañas se imponen a sí mismas mucha presión por ser perfectas.

La biodescodificación señala que las migrañas de fin de semana se ocasionan cuando el cuerpo se relaja luego de una semana de tensión. A veces el pensamiento es "No tengo derecho a la felicidad" o a la relajación.

Las migrañas pueden aumentarse si no se realiza una alimentación saludable. Foto: Shutterstock Biodescodificación. La necesidad de controlar todo. Foto: Shutterstock

También están las migrañas premenstruales que están ligadas a sentimientos de desvalorización "No me siento a la altura", "No soy capaz", o la presión de tener "demasiadas cosas que hacer".

Una de las metafísicas sanadoras, Louise L.Hay, exploca que la causa probable de las migrañas puede ser la aversión a ser manejado, la resistencia a fluir en la vida y los temores sexuales. Es una intensa cólera reprimida.

Para sanar la raíz emocional de la migraña, los expertos en biodescodificación y metafísica proponen el abandono del control: "Me relajo en el fluir de la vida y dejo que ella me proporcione todo lo que necesito, con comodidad y facilidad. La vida está a mi favor."

De todas maneras al no tratarse de una ciencia, ante cualquier malestar físico o enfermedad se recomienda siempre consultar al médico.