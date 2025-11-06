Limpieza: adiós a la grasa pegada con el truco de los chefs que es infalible

El vinagre de manzana y el alcohol más otro ingrediente forman una combinación ideal para esta limpieza.

La grasa que se acumula en la cocina es uno de los desafíos más importantes para quienes se dedican a las tareas de limpieza. Es una lucha diaria que se puede ganar siguiendo los consejos de los cocineros que tienen un truco casero infalible.

Limpieza de la grasa Tanto la campana extractora como los azulejos y las encimeras acumulan suciedad y grasa por el uso diario y la cocción de alimentos en la cocina. Esas manchas pegajosas parecen imposibles de sacar, pero no todo está perdido.

Para eso los chefs preparan una mezcla casera de limpieza para desintegrar esa grasa rebelde. Para eso se necesitará azúcar, que actúa como abrasivo para romper la estructura molecular de la grasa, alcohol etílico, que sirve para desengrasar y vinagre de manzana que corta la grasa y desodoriza.

Descubre cómo quitar la grasa de tu cocina con estos trucos caseros La suciedad en la cocina es inevitable. Foto: SHUTTERSTOCK Limpieza. Adiós a la grasa con este truco. Foto: SHUTTERSTOCK La solución definitiva para quitar la grasa de las paredes de la cocina Las paredes de la cocina se ensucian fácilmente. Foto: Pixabay La solución definitiva para quitar la grasa de las paredes de la cocina Las paredes de la cocina se ensucian fácilmente. Foto: Pixabay En un recipiente se mezcla en partes iguales de azúcar, alcohol etílico y vinagre de manzana. La cantidad dependerá de la superficie a limpiar. Remover bien hasta que el azúcar se disuelva un poco y el líquido esté viscoso.