Limpieza: adiós a la grasa pegada con el truco de los chefs que es infalible
El vinagre de manzana y el alcohol más otro ingrediente forman una combinación ideal para esta limpieza.
La grasa que se acumula en la cocina es uno de los desafíos más importantes para quienes se dedican a las tareas de limpieza. Es una lucha diaria que se puede ganar siguiendo los consejos de los cocineros que tienen un truco casero infalible.
Limpieza de la grasa
Tanto la campana extractora como los azulejos y las encimeras acumulan suciedad y grasa por el uso diario y la cocción de alimentos en la cocina. Esas manchas pegajosas parecen imposibles de sacar, pero no todo está perdido.
Te Podría Interesar
Para eso los chefs preparan una mezcla casera de limpieza para desintegrar esa grasa rebelde. Para eso se necesitará azúcar, que actúa como abrasivo para romper la estructura molecular de la grasa, alcohol etílico, que sirve para desengrasar y vinagre de manzana que corta la grasa y desodoriza.
En un recipiente se mezcla en partes iguales de azúcar, alcohol etílico y vinagre de manzana. La cantidad dependerá de la superficie a limpiar. Remover bien hasta que el azúcar se disuelva un poco y el líquido esté viscoso.
Luego se aplica la mezcla sobre la mancha de grasa y se deja actuar diez minutos. Frotar un paño o cepillo suave y la grasa se desprenderá. Enjuagar con agua tibia. El resultado de la limpieza será sorprendente.