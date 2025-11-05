Limpieza: el truco definitivo para dejar las bachas y la grifería libres de cal y sarro

Es posible realizar la limpieza de estas partes usando vinagre, el ingrediente clave para este trabajo.

Las griferías y las bachas con el uso diario comienzan a llenarse de cal y sarro obteniendo así un aspecto descuidado y opaco. Es por eso que se necesita recurrir a una limpieza sin necesidad de comprar productos muy costosos.

Limpieza con vinagre Este truco se lleva adelante usando vinagre de limpieza con agua. El ácido acético de este ingrediente es ideal para disolver depósitos minerales, cal y sarro, que se adhieren con el tiempo a las superficies. Para la suciedad incrustada permite un pulido suave.

La preparación se coloca en un pulverizador donde se mezclará la mitad de vinagre blanco y la mitad de agua. Rociar generosamente en la zona afectada y dejar en reposo al menos diez minutos para que el ácido actúe sobre el sarro.

El paso siguiente es realizar un pulido. En las canillas y grifería en general se puede usar una esponja de acero haciendo hincapié en las zonas con más sarro. Si la grifería es muy delicada se puede frotar con una esponja.

En cuanto a la bacha, se puede usar lana de acero o virulana para frotar o una lija al agua de las más finitas. Finalmente se enjuaga con agua limpia y luego secar con un paño limpio para pulir.