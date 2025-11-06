Jardinería: la aliada verde para atraer abundancia al hogar

El Feng Shui recomienda tener una planta especial para atraer la fortuna. Los expertos en jardinería señalan que es de fácil cuidado.

La naturaleza no solo aporta un toque de belleza al hogar, sino que además los expertos en jardinería recomiendan tener una planta para atraer la fortuna y la abundancia. Se la conoce como la planta del dinero.

Jardinería y dinero La planta del dinero es una joya de la jardinería que se ha transformado en la favorita de hogares y oficinas porque según el Feng Shui, es un imán poderoso para la prosperidad, la buena suerte y la abundancia.

Este ejemplar es ideal para principiantes y para los que no tienen tiempo para dedicarle al jardín. Si recién se inician en el mundo de la jardinería es una planta que dará grandes satisfacciones con el mínimo esfuerzo.

JARDÍN, PLANTA CHINA DEL DINERO, PEPEROMIOIDE Jardinería. Una planta fácil de mantener. La planta es un símbolo de riqueza porque sus hojas tienen forma redonda y aplanada que muchos asocian a la figura de las monedas reforzando así su misticismo como símbolo de riqueza. Además, se adapta muy bien en interiores siempre que tenga una buena iluminación.

Para mantenerse radiante la planta necesita tener mucha claridad y es importante evitar el sol directo para que sus hojas no se quemen. El riego debe ser moderado permitiendo que el sustrato se seque entre riegos para evitar el encharcamiento. La maceta debe tener un buen drenaje.