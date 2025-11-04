Jardinería: las flores guerreras que son campeonas de la supervivencia

El mundo de la jardinería ofrece plantas que son resistentes y requieren pocos cuidados para estar siempre radiantes.

Si de jardinería se trata, los expertos en este tema conocen flores que son unas guerreras y se las considera unas campeonas de la supervivencia. Son especies que pueden prosperar con un riego mínimo y bajo el sol más intenso.

Jardinería Hay joyas botánicas que son muy conocidas por su resistencia y por su espectacular floración. Parece que de alguna manera están diseñadas para sobrevivir con un bajo mantenimiento provocando un gran impacto visual.

Una de las plantas superpoderosas es la lavanda. Es la reina de los climas mediterráneos, ama el sol directo y detesta el exceso de agua. Su aroma no solo es relajante sino que además es un eficaz repelente natural contra los insectos. Es importante podar cuando terminó su ciclo de floración.

LAVANDA PILETA Jardinería. La lavanda ama el sol directo. Por su parte, la buganvilla es una de las flores más dramáticas. Cuánto más calor tenga y menos riego reciba más espectacular será su floración con sus colores vibrantes. Se puede usar para cubrir muros porque es una gran trepadora.

En tanto, la cinta o malamadre es una planta conocida también por su resistencia y es prácticamente indestructible. Además es una gran purificadora del aire y tolera cualquier condición de luz. Ideal para macetas colgantes.