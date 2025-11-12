Qué significa poner una cinta roja en el árbol de jade y por qué cada vez más personas lo hacen

En la jardinería, el árbol de jade volvió a ganar protagonismo por un detalle: cada vez más personas le atan una cinta roja para atraer energía positiva.

El árbol de jade es una de las plantas más asociadas con la prosperidad y la buena suerte en el hogar. Foto: Archivo

El árbol de jade es una de las plantas más populares en los hogares, no solo por su belleza y resistencia, sino también por el simbolismo que se le atribuye. En la cultura oriental, se la conoce como “la planta del dinero”, ya que representa prosperidad, crecimiento y buena fortuna. Una de las favoritas de los amantes de la jardinería.

En el último tiempo, se extendió la práctica de colocar una cinta roja en una de las ramas del árbol de jade. Este gesto, que se viralizó en redes, tiene un fuerte valor energético: según el feng shui, el color rojo actúa como protección contra las malas vibras y potencia la energía positiva del hogar.

shutterstock_170660741 Según la filosofía del feng shui, el jade simboliza abundancia y la cinta roja potencia su poder energético. Foto: Shutterstock El rojo también simboliza la fuerza, el éxito y la vitalidad, por lo que al combinarse con el jade (que representa estabilidad y abundancia), se crea una especie de “amuleto natural” que ayuda a mantener la prosperidad.

Dónde colocar la cinta y cómo hacerlo El ritual es simple. Solo se necesita una cinta roja de tela o hilo y atarla suavemente en una rama del árbol, mientras se agradece o se formula un deseo de abundancia. Muchos recomiendan ubicar la planta cerca de una ventana o en la entrada del hogar, donde reciba luz y buena energía.