El drama basado en hechos reales que está en Netflix

Netflix cuenta con un amplio catálogo para todos los gustos y edades. Aquí te contamos sobre un drama que está disponible en la plataforma.

Para los amantes del drama, aquí les dejamos uno que está disponible en Netflix. Se llama Origin y está basado en hechos reales: sigue a la periodista Isabel Wilkerson en su viaje por diferentes países para estudiar cómo operan los sistemas de desigualdad social.

La película muestra tanto datos históricos como experiencias personales. Comienza en Estados Unidos, donde Wilkerson explora las raíces del racismo y la segregación en la sociedad contemporánea. A partir de allí, viaja a lugares como India y Alemania, descubriendo que las jerarquías sociales funcionan de maneras sorprendentes y, a veces, paralelas en distintas culturas.

DSC09750 El drama que está en Netflix. A lo largo de la película, la protagonista entrevista a personas que han vivido en primera persona las desigualdades de sus comunidades. Estas conversaciones permiten entender cómo decisiones políticas, estructuras económicas y normas sociales afectan la vida cotidiana de millones de personas.

Origin se estrenó en competición en el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia el 6 de septiembre de 2023 y comenzó un estreno limitado en cines el 8 de diciembre de 2023, a través de Neon.

Quién es Isabel Wilkerson Isabel Wilkerson nació en 1961 en Washington D.C., Estados Unidos. Es una reconocida periodista y autora, famosa por su trabajo en temas de raza, historia y desigualdad social. Fue la primera mujer afroamericana en recibir el Premio Pulitzer en la categoría de periodismo por su labor en The New York Times. Entre sus libros más destacados se encuentran The Warmth of Other Suns, que explora la gran migración de afroamericanos hacia el norte de EE.UU., y Caste, que analiza cómo las jerarquías sociales moldean la vida de las personas.