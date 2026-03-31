Marley entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway: las fotos virales del encuentro

El conductor de Telefe se mostró emocionado tras conocer a las actrices y reveló dónde se podrá ver la entrevista exclusiva.

Marley sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales luego de compartir un posteo junto a Meryl Streep y Anne Hathaway, dos grandes figuras de Hollywood que muy pronto estrenarán El diablo viste a la Moda 2. El conductor las entrevistó y muy pronto saldrá al aire.

En el texto que escribió para acompañar el carrusel de imágenes, Marley dejó ver su total asombro por esta oportunidad única de entrevistar mano a mano a las actrices: "Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí!".

"Y comprobé que, además de muy talentosa, es muy divertida y humilde y para colmo, junto Anne Hathaway que también la amo", expresó Marley sobre el fantástico momento que vivió gracias a la invitación de Disney en lo que es la previa del estreno de la película.

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway Marley - Portada La entrevista se podrá ver en un especial de Por el Mundo en Telefe, aunque no dieron a conocer la fecha exacta. El posteo se volvió viral de manera inmediata y los usuarios no tardaron en comentar la publicación.