Marley entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway: las fotos virales del encuentro
El conductor de Telefe se mostró emocionado tras conocer a las actrices y reveló dónde se podrá ver la entrevista exclusiva.
Marley sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales luego de compartir un posteo junto a Meryl Streep y Anne Hathaway, dos grandes figuras de Hollywood que muy pronto estrenarán El diablo viste a la Moda 2. El conductor las entrevistó y muy pronto saldrá al aire.
En el texto que escribió para acompañar el carrusel de imágenes, Marley dejó ver su total asombro por esta oportunidad única de entrevistar mano a mano a las actrices: "Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí!".
"Y comprobé que, además de muy talentosa, es muy divertida y humilde y para colmo, junto Anne Hathaway que también la amo", expresó Marley sobre el fantástico momento que vivió gracias a la invitación de Disney en lo que es la previa del estreno de la película.
Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway
La entrevista se podrá ver en un especial de Por el Mundo en Telefe, aunque no dieron a conocer la fecha exacta. El posteo se volvió viral de manera inmediata y los usuarios no tardaron en comentar la publicación.
La esperada secuela está prevista para estrenarse el 30 de abril en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos se estrena al día siguiente. Sin dudas es la película más esperada en lo que va del año y promete arrasar con todo.