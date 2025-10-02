Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 3 de octubre

Este viernes , Mendoza se prepara para una noche cargada de espectáculos para todos los gustos. Música, humor y experiencias únicas se combinan en diferentes escenarios de la ciudad, ofreciendo propuestas que prometen emocionar, divertir y sorprender. Desde conciertos que hacen vibrar hasta unipersonales que despiertan risas, hay opciones para cada público y cada estilo. Una jornada imperdible para disfrutar de la mejor agenda cultural local.

Estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 3 de octubre:

Ernesto Jodos : el reconocido pianista y compositor argentino Ernesto Jodos, referente indiscutido del jazz contemporáneo se presentará con un concierto imperdible.

Horario: 21 h.

La entrada general tiene un valor de $30.000 y se compra por la página EntradaWeb. Jubilados y estudiantes cuentan con descuentos, para acceder a ellos deben comunicarse al siguiente número: 2613375557.

Nuestro Romance

Nuestro romance: llega a Mendoza la banda revelación que revoluciona las canciones románticas, llevándolas al pogo con una mezcla única de música, humor y emoción.

Dónde: Nido Club (Av. Bartolomé Mitre 1709, Ciudad).

Horario: 23 h.

La entrada general cuesta $35.000, y hay una promoción de dos entradas por $60.000. También se puede pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Master de cualquier banco. Se adquieren por EntradaWeb.

Fonso y Las Paritarias Fonso y Las Paritarias. Gentileza Prensa.

Fonso y Las Paritarias: luego del lanzamiento de su disco homónimo a finales de marzo, la banda se presentan por primera vez en Mendoza con un show que promete recorrer los 14 temas de su álbum debut. La banda propone un rock que dialoga con la música popular argentina, combinando tradición y frescura, y consolidando su identidad dentro del panorama local.

Dónde: Willys Bar (Mitre 1317, Luján de Cuyo)

Horario: 22 h.

La entrada general vale $15.000 y se consigue por FlashPass.

Neño Neño. EntradaWeb.

Neño: un unipersonal de stand up donde Dani Pérez se ríe de todo lo que lo hizo ser quien es: la infancia sanjuanina, las costumbres raras de familia, los turnos de escuela, la vida menduca, la nostalgia por lo popular y el choque con el presente. Es humor con barrio, con memoria, con exageraciones absurdas y con esas verdades incómodas que te hacen reír porque vos también las viviste. Un show distinto, emotivo y delirante, donde la risa también tiene acento cuyano.

Dónde: Teatro Sportman (Paso de los Andes 1634, Godoy Cruz).

Horario: 22 h.

La entrada general vale $12.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Juan Farré Juan Farré. Gentileza Prensa.

Juan Farré: el cantautor presenta "Después de la suerte", su nueva placa, con canciones a contramano de las tendencias pero que seducen con melodías capaces de desafiar el algoritmo.

Dónde: Teatro Tajamar (Av. San Martín 1921, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

La entrada general sale $20.000 y se compra por EntradaWeb.