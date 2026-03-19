Qué hacer en Mendoza este viernes 20 de marzo: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

Entra el otoño, y las actividades no merman. Con un abanico de posibilidades para disfrutar de la penúltima semana del mes, estas son algunas de las actividades para este viernes.

Estas son las actividades para el fin de semana.

El mes se viste de colores naranjas y amarillos. ¡Qué lindo es el otoño en Mendoza!, y más si se comparte y disfruta con diversas planificaciones. A continuación, se detallan algunas de las actividades más llamativas para el viernes 20 de marzo. No te las pierdas.

Alma de Abeto + Folklore Imaginario actividad 1 Las actividades para el comienzo de un fin de semana largo. EntradaWeb Una doble presentación discográfica de los nuevos discos del sello Shagrada Medra. El Dúo Ascua presenta "Alma de Abeto" (raíz folclórica y mirada contemporánea) y el Dúo Plana-Marti lanza "Folclore Imaginario" (estética urbana y actual). Es un formato íntimo donde el público será recibido con una copa de vino y algo rico para compartir.

Hora: 21:00.

Ubicación: Sala Living, Luján de Cuyo.

Dónde conseguir las entradas: EntradaWeb.

Precio: $20.000. Tercero Incluido - teatro actividad 2 Las actividades para el comienzo de un fin de semana largo. EntradaWeb Una obra emblemática de Teatro Abierto, con dramaturgia de Eduardo Pavlovsky, dirigida por Fernando Mancuso y producida por el Elenco de Teatro de la UNCUYO. En un único acto, relata la historia de un matrimonio atrincherado en una cama esperando un ataque, mientras la presencia de un tercero los acecha.

Hora: 21:00.

Ubicación: Nave UNCuyo.

Dónde conseguir las entradas: EntradaWeb.

Precio: Entrada General: $7.000. Comunidad UNCuyo: $6.500. La Repandilla en Cerro Sunset actividad 3 Las actividades para el comienzo de un fin de semana largo. EntradaWeb Una noche de fiesta entre los cerros. La reconocida banda de cumbia argentina, liderada por Oscar Belondi, llega a Mendoza para hacer bailar y cantar a los asistentes con sus mejores temas.

Hora: 21:00.

Ubicación: Cerro Sunset, El Challao.

Dónde conseguir las entradas: Passline.

Precio: $12.000. Ángeles - teatro actividad 4 Las actividades para el comienzo de un fin de semana largo. EntradaWeb Un thriller basado en la obra «El Padre Pedro» de José Ignacio Serralunga. Promete sumergir al público en una atmósfera de tensión mediante la oscura y compleja confrontación entre un cura y un monaguillo en un lugar sombrío y sin luz, explorando sus emociones reprimidas.