Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 10 de octubre
Una jornada imperdible en la provincia: espectáculos que mezclan emoción, diversión y reflexión para todo tipo de público.
El viernes promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza. La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.
En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 10 de octubre:
23° encuentro de música popular: La última noche abrirá con la Orquesta de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño, bajo la dirección de Patricio Ibire. Luego actuarán agrupaciones de las escuelas artísticas “Pequeños Cantores de Maipú” y “Alberto Thorman”, seguidos por el Ensamble García/Ochova/Tambourini/Aparicio/Rocha/Sánchez de la Licenciatura en Música Popular. Más tarde se presentará la reconocida cantante brasileña Regina Machado, y el cierre estará a cargo del Dúo Marrodán/Breppe, de Santiago del Estero.
Dónde: Teatro Independencia (Chile 1184, Mendoza)
Horario: 20.30 horas
Las entradas pueden conseguirse en Entradaweb a un valor de $2.000
Puro flamenco: María Juncal ha paseado y pasea sus espectáculos de flamenco por los festivales y teatros del mundo y ahora, sus proyectos artísticos la tran nuevamente a Latinoamérica.
Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)
Horario: 21.00 horas
Las entradas pueden conseguirse en Entradaweb a un valor que parte de los $30.000
Festival de artes escénicas, Kuranderos: Agrupación musical que recorre paisajes y sonidos de nuestra América, utilizando varias herramientas musicales. De esta forma se fusionan ritmos, perfumes, sabores, sonidos del Altiplano y Los Andes Amazónicos sumados a los sonidos urbanos a los cuales también pertenecemos.
Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)
Horario: 21.00 horas
Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $8.000
¿Y si nadie paga?: Un grupo de mujeres deciden no pagar la mercadería comprada, debido al aumento de precios. Esto desata una verdadera hecatombe, llena de situaciones confusas, absurdas y grotescas, que conducen a un encadenamiento de conflictos, con resultados hilarantes. Una obra encantadora, con personajes que te harán divertir con sus pequeñas tragedias cotidianas y sus creativas formas de resolverlas.
Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Horario: 21.00 horas
Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $5.000
El sombrero de tres picos y Petrushka: En una nueva edición de su ciclo Más allá de las notas, la Orquesta Sinfónica UNCUYO presenta El sombrero de tres picos y Petrushka. El programa del concierto comprenderá las obras que dan nombre a su título, El sombrero de tres picos de Manuel de Falla y Petrushka de Igor Stravinsky. Ambas suites orquestales estarán acompañadas de relatos históricos, citas y descripciones a cargo de Gabriela Guiñazú , que incentivarán a descubrir lo que la música cuenta sin palabras.
Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Horario: 20.30 horas
Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $10.000