Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para el viernes 10 de octubre

El viernes promete convertirse en una jornada intensa para los amantes de la cultura en Mendoza . La ciudad se llenará de historias que mezclan intriga, humor y música, con propuestas que desafían la imaginación, hacen reflexionar y transforman cada espectáculo en una experiencia diferente para el público.

En detalle, estos son los cinco espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 10 de octubre:

23° encuentro de música popular: La última noche abrirá con la Orquesta de Música Popular de la Facultad de Artes y Diseño, bajo la dirección de Patricio Ibire. Luego actuarán agrupaciones de las escuelas artísticas “Pequeños Cantores de Maipú” y “Alberto Thorman”, seguidos por el Ensamble García/Ochova/Tambourini/Aparicio/Rocha/Sánchez de la Licenciatura en Música Popular. Más tarde se presentará la reconocida cantante brasileña Regina Machado, y el cierre estará a cargo del Dúo Marrodán/Breppe, de Santiago del Estero.

Las entradas pueden conseguirse en Entradaweb a un valor de $2.000

Puro flamenco: María Juncal ha paseado y pasea sus espectáculos de flamenco por los festivales y teatros del mundo y ahora, sus proyectos artísticos la tran nuevamente a Latinoamérica.

Maria-Juncal-Publicidad-Mza_1080x1080

Dónde: Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz)

Horario: 21.00 horas

Las entradas pueden conseguirse en Entradaweb a un valor que parte de los $30.000

Festival de artes escénicas, Kuranderos: Agrupación musical que recorre paisajes y sonidos de nuestra América, utilizando varias herramientas musicales. De esta forma se fusionan ritmos, perfumes, sabores, sonidos del Altiplano y Los Andes Amazónicos sumados a los sonidos urbanos a los cuales también pertenecemos.

kuranderos

Dónde: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

Horario: 21.00 horas

Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $8.000

¿Y si nadie paga?: Un grupo de mujeres deciden no pagar la mercadería comprada, debido al aumento de precios. Esto desata una verdadera hecatombe, llena de situaciones confusas, absurdas y grotescas, que conducen a un encadenamiento de conflictos, con resultados hilarantes. Una obra encantadora, con personajes que te harán divertir con sus pequeñas tragedias cotidianas y sus creativas formas de resolverlas.

y si nadie paga

Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Horario: 21.00 horas

Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $5.000

El sombrero de tres picos y Petrushka: En una nueva edición de su ciclo Más allá de las notas, la Orquesta Sinfónica UNCUYO presenta El sombrero de tres picos y Petrushka. El programa del concierto comprenderá las obras que dan nombre a su título, El sombrero de tres picos de Manuel de Falla y Petrushka de Igor Stravinsky. Ambas suites orquestales estarán acompañadas de relatos históricos, citas y descripciones a cargo de Gabriela Guiñazú , que incentivarán a descubrir lo que la música cuenta sin palabras.

el sombrero de tres picos

Dónde: Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)

Horario: 20.30 horas

Las entradas pueden conseguir en Entradaweb a un valor de $10.000